48.81 +0.6% Hoch:

Tief: 48.81 +0.6%

48.12 -0.8% OMV Datum/Zeit: 02.08.2017 15:22

Quelle: APA

OMV hat Verkauf des tunesischen Ashtart-Ölfelds abgeschlossen

Hälteanteil per 1. Jänner 2016 verkauft - OMV-Produktion in Ashtart betrug 3.000 Fass pro Tag - "Klares Commitment, in Tunesien weiter zu investieren"



Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat heute den Verkauf seines Hälfte-Anteils am tunesischen Offshore-Ölfeld "Ashtart" im Golf von Gabes sowie an der Betreibergesellschaft Serept abgeschlossen. Die Transaktion gilt rückwirkend ab Beginn des vergangenen Jahres (2016), über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart, teilte die OMV am Mittwochnachmittag mit.

Die durchschnittliche OMV-Produktion von Ashtart lag im Jahr 2016 bei 3.000 boe (Barrel Öl-Äquivalente) pro Tag, das war knapp ein Prozent der OMV-Gesamtproduktion. Mit dem Verkauf des Ashtart-Feldes optimiere man das Portfolio, aber "es gibt ein klares Commitment, in Tunesien weiter zu investieren, soweit es die Möglichkeiten zulassen", sagte OMV-Sprecher Robert Lechner zur APA. (Schluss) ivn/stf ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

