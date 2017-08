17.7 +0.8% Hoch:

Tief: 17.7 +0.8%

17.4 -0.9% Verbund Datum/Zeit: 02.08.2017 11:30

Quelle: APA

Verbund - Societe Generale hebt Votum von "Hold" auf "Buy"

Kursziel von 17,30 Euro auf 19,90 Euro gestiegen



Die Analysten der Societe Generale (SocGen) haben ihre Kursempfehlung für die Aktien des Verbund von "Hold" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel wurde vom Analysten Lueder Schumacher von 17,30 auf 19,90 Euro angehoben. Am Mittwochvormittag notierten die Papiere des Versorgers an der Wiener Börse um 1,19 Prozent fester bei 17,41 Euro.

Die Experten haben ihre Schätzungen nach den jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen angepasst, heißt es in der Studie. Zudem wurden die aktuellen Bewegungen bei Rohstoffpreisen berücksichtigt: So haben die Analysten aufgrund höherer Kohlepreise ihre Strompreisprognosen nach oben angepasst. Das hebt den Wert für die Sparte "Erneuerbare Erzeugung" und befördert damit auch das Kursziel nach oben, schreiben die Wertpapierspezialisten. Beim Gewinn je Aktie erwarten die SocGen-Analysten 0,89 Euro für 2017, sowie 0,72 bzw. 0,95 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,36 Euro für 2017, sowie 0,33 bzw. 0,43 Euro für 2018 bzw. 2019. Analysierendes Institut Societe Generale Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.) (Schluss) bel/mad ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

Intraday Kurse



Chart Übersicht



technischer Chart



Dividenden

Unternehmensprofil

www.verbund.at