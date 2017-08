35.59 +0.3% Hoch:

Tief: 35.69 +0.5%

35.4 -0.3% Erste Group Bank Datum/Zeit: 02.08.2017 11:04

Quelle: APA

Erste Group - Citigroup hebt Kursziel von 34,55 auf 40,00 Euro

Kaufempfehlung "Buy" bleibt unverändert



--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0068 vom 02.08.2017 muss es im vierten Absatz richtig heißen: An der Wiener Börse haben die Erste Group-Aktien am Dienstag um 1,00 Prozent höher bei 35,47 Euro (nicht: um minimale 0,01 Prozent leichter bei 46,90 Euro) geschlossen. ---------------------------------------------------------------------

Die Wertpapierexperten der Citigroup haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 34,55 Euro auf 40,00 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung lautet weiterhin "Buy". Das Analystenteam um Simon Nellis begründet die Kurszielanhebung mit einer Erhöhung der Gewinnschätzungen für die Jahre 2019 und 2020. Zudem stehen die Experten den langfristigen Wachstumsaussichten der Bank positiv gegenüber. Die Bank sei in unterdurchschnittlich penetrierten Märkten der CEE-Region tätig, welche gerade eine starke makroökonomische Erholung erleben, heißt es in der Studie. Für 2017 erwarten die Citigroup-Analysten nun einen Gewinn je Aktie 2,63 Euro, sowie 2,87 bzw. 3,08 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2017, sowie 1,50 bzw. 2,00 Euro für 2018 bzw. 2019. An der Wiener Börse haben die Erste Group-Aktien am Dienstag um 1,00 Prozent höher bei 35,47 Euro geschlossen. Analysierendes Institut Citigroup Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.) (Schluss) bel/ger ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

Intraday Kurse



Chart Übersicht



technischer Chart



Dividenden

Unternehmensprofil

www.erstegroup.com