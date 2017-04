37.36 +0% Hoch:

Tief: 37.96 +1.6%

37.26 -0.3% voestalpine Datum/Zeit: 04.04.2017 14:01

Quelle: APA

voestalpine-Mitarbeiterstiftung hält nun 14,8 Prozent am Konzern

Kapitalerhöhung abgeschlossen



Die voestalpine hat ihre Anfang März angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Das Grundkapital wurde um 1,4 Millionen Stückaktien oder 0,8 Prozent auf 320,394.836,99 Euro zerlegt in 176.349.163 Aktien erhöht. Die voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung hält nun 14,8 Prozent am in Wien börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Linz.

Der Konzern teilte am Dienstag mit, dass der Vorgang bereits im Firmenbuch eingetragen wurde. Die neuen Aktien dienen dem Ausbau und der Absicherung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. (Schluss) phs/kan ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

