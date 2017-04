CA Immobilien

20.49 +0.8% Hoch:

CA Immo stieß Logistik-Segment ab

51-Prozent-Anteil an Logistikpark in Budapest verkauft - Erlös fließt in Büroimmobilien in Deutschland - Rückzug aus Nicht-Kerngeschäft 2012 eingeleitet und nun weitgehend abgeschlossen



Der österreichische Immobilienentwickler CA Immo konzentriert sich fortan auf das Kerngeschäft Büroimmobilien. Der bereits 2012 eingeleitete Rückzug aus dem Logistik-Segment sei nun "weitgehend abgeschlossen", wie CEO Frank Nickel mitteilte. Letzter Akt war der Verkauf des 51-Prozent-Anteils am Logistikpark Aerozone in Budapest. Der Erlös fließe in Büroimmobilien in Berlin, München und Frankfurt.

Der Verkauf der Beteiligung an dem Logistikpark, die die CA Immo im Rahmen eines Joint Ventures mit der Union Investment Real Estate hielt, ging an den Fonds M7 CEREF I. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Er soll im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen. Das seit 2005 bestehende Gemeinschaftsunternehmen mit Union Investment sei mit dem Closing des Deals aufgelöst worden, heißt es in einer Unternehmensaussendung von heute, Dienstag. In den vergangenen Jahren habe die CA Immo in Polen, Rumänien, Ungarn und Deutschland Logistikflächen im Ausmaß von knapp 500.000 Quadratmetern veräußert. "Wir haben unser Logistikportfolio verkauft, um in unserem Kerngeschäft Büro profitabel zu wachsen", erklärte der CA-Immo-Chef. Gleichzeitig reduziere das Unternehmen Minderheitsbeteiligungen, um die Effizienz des Portfoliomanagements zu erhöhen. "Das seit 2012 laufende Non-core-Verkaufsprogramm, das neben Logistik auch das Segment Wohnen, kleinere Bürogebäude sowie Immobilien außerhalb unserer Kernstädte mit einem gesamten Bilanzwert von rund 1 Mrd. Euro umfasst, ist hiermit weitgehend abgeschlossen", so Nickel. (Schluss) kre/ggr ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

