Konjunktur Datum/Zeit: 04.04.2017 11:54

Beschleunigte Wachstumsraten in Deutschland, Italien und Frankreich lassen Eurozone-PMI im März auf annäherndes Sechs-Jahreshoch steigen

Der Eurozone-Industriesektor hat im März nochmals an Fahrt gewonnen. Dank der anziehenden Binnen- und Exportnachfrage beschleunigten sich die Produktions- und Auftragszuwächse und fielen so stark aus wie zuletzt vor knapp sechs Jahren.



Der finale Markit Eurozone Einkaufsmanager Index (PMI) legte gegenüber Februar um 0.8 Punkte auf ein 71-Monatshoch von 56.2 zu und bestätigte damit auch die Vorabschätzung. Der Durchschnittswert für das erste Quartal 2017 fällt mit 55.6 so gut aus wie zuletzt im Auftaktquartal 2011.



Die nationalen PMI-Daten zeigen, dass sich der Aufschwung auf solide Kernländer wie Deutschland, die Niederlande und Österreich konzentrierte. Der deutsche Index kletterte auf ein 71- Monatshoch, wozu die stärkste Produktionssteigerung seit Januar 2014, das höchste Auftragsplus seit knapp sechs Jahren und der stärkste Jobaufbau seit März 2011 maßgeblich beitrugen.



Die Niederlande und Österreich belegen auf der PMI-Rangliste diesmal Platz 2 und 3, obwohl beide Indizes gegenüber Februar leicht nachgaben. In beiden Ländern blieb die Produktionssteigerungsrate trotz leichter Verlangsamung auf vergleichsweise hohem Niveau.



Der italienische PMI stieg im März auf ein Sechs- Jahreshoch, und auch in Frankreich gewann der Aufschwung des dortigen Industriesektors an Dynamik. In Spanien und Irland verlangsamte sich das Wachstum hingegen ein weiteres Mal, während sich die Talfahrt in Griechenland beschleunigte. Hier sank der PMI auf den zweitniedrigsten Wert seit eineinhalb Jahren.



Das 45. Exportorderplus in Folge fiel so hoch aus wie seit nahezu sechs Jahren nicht mehr. Zurückzuführen war dies den Befragten zufolge in erster Linie auf den globalen Konjunkturaufschwung, wobei auch der relativ schwache Außenwert des Euro eine Rolle gespielt hat.



Mit Ausnahme Griechenlands verbuchten diesmal alle anderen von der Umfrage erfassten Länder Exportorderzuwächse. In Deutschland kletterte der entsprechende Index auf ein 82-Monatshoch, in Frankreich auf ein 3-Monatshoch und in Italien auf ein 16-Monatshoch.



Nach der leichten Verlangsamung im Februar beschleunigte sich der Stellenaufbau im März wieder und fiel so kräftig aus wie zuletzt vor knapp sechs Jahren. Ausschlaggebend für den 31. Anstieg in Folge waren neben dem hohen Auftragseingang und der daraus resultierenden stärksten Zunahme der Auftragsbestände seit April 2011 auch die optimistischsten Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist seit Beginn der Erhebung diese Daten.



Beschleunigt hat sich der Jobaufbau in Deutschland, Italien, Österreich und Irland. Trotz Verlangsamung stark blieb er in Spanien und in den Niederlanden, während er in Frankreich ausgesprochen schwach ausfiel. In Griechenland sank die Beschäftigung hingegen zum vierten Mal hintereinander.



Der Preisdruck blieb im März hoch. So stiegen die Einkaufspreise fast so zügig wie zum 69- Monatshoch im Februar, woraufhin die Verkaufspreise so kräftig angehoben wurden wie seit Juni 2011 nicht mehr. Preistreibend wirkte sich neben Währungseffekten auch die Verteuerung von Rohstoffen aus.



Mit zum Kostendruck beigetragen hat laut aktueller Umfrage auch die stärkste Verlängerung der durchschnittlichen Lieferzeiten seit Mai 2011, in deren Folge die Lieferanten ihre Preise abermals anheben konnten.



Chris Williamson, Chef-Ökonom bei IHS Markit, kommentiert den finalen Markit Eurozone PMI:



„Der Eurozone-Industriesektor hat in diesem Frühjahr eindeutig eine Glückssträhne, doch er leidet auch unter zunehmenden Lieferschwierigkeiten und steigenden Preisen. Alle wichtigen Schlüsselindizes unserer Umfrage – Produktion, Auftragseingang, Exporte, Auftragsbestände und Beschäftigung – haussieren auf annähernden Sechs-Jahreshochs. Wie unsere März-Umfrage jedoch auch zeigt, kommt es derzeit zu den größten Lieferverzögerungen seit knapp sechs Jahren – was wiederum verdeutlicht, wie sehr die Lieferanten mit der rasanten Nachfrage zu kämpfen haben.



Diese Verzögerungen sind ein Warnsignal für steigenden Inflationsdruck, denn gut ausgelastete Lieferanten erhöhen gerne ihre Preise. Als Reaktion darauf haben die Industrieunternehmen wiederum ihre Verkaufspreise für Industrieerzeugnisse so stark angehoben wie zuletzt Mitte 2011, obwohl die Ölpreise im März gesunken sind und der Euro gegenüber dem Dollar ja aktuell wieder zugelegt hat.



Der aktuelle Aufschwung findet auf breiter Basis statt – mit einer Ausnahme: Griechenlands Industriesektor befindet sich wegen hoher Exportorderverluste auf beschleunigter Talfahrt.“