Lufthansa nimmt Pilotenausbildung wieder auf - Start mit AUA-Piloten

Die AUA stellt erstmals wieder Piloten ohne Flugpraxis ein - Wegen KV-Streits Einstellungsstopp bei Lufthansa und Germanwings



Erstmals nach zwei Jahren Pause hat die deutsche Lufthansa ihre Pilotenausbildung wieder aufgenommen. Ein erster zweijähriger Kurs für 23 junge Männer und Frauen hat am gestrigen Donnerstag begonnen. Sie fliegen dann bei der AUA (Austrian Airlines). Die österreichische Lufthansa-Tochter hat im Konzern den billigsten Kollektivvertrag.

Wegen des schon seit langem anhaltenden und immer noch ungelösten Tarifstreits mit der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit herrscht seit Beginn 2014 ein faktischer Einstellungsstopp zu den Bedingungen des Konzerntarifvertrags in den Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings. Dort könne man erst wieder einstellen, wenn die tariflichen Bedingungen für die notwendige Kostensenkung erreicht sind, sagte ein Sprecher in Frankfurt der dpa. Wegen des Einstellungsstopps warten weiter fast fertig ausgebildete Lufthansa-Flugschüler auf eine Anstellung bei der Muttergesellschaft. Ihre Vertretung bezifferte die Zahl der unversorgten Flugschüler auf rund 400. Die meisten übrigen hätten inzwischen Zeitverträge zu geringeren Konditionen bei anderen Fluggesellschaften auch innerhalb des Konzerns unterschrieben. Zur Zeit stellt der Lufthansa-Konzern bei Eurowings, Austrian und Swiss Piloten ein. Die AUA hat im Vorjahr 145 fertig ausgebildete Piloten aufgenommen. Sie hat bereits vor ein paar Wochen angekündigt, wieder selber - also im Konzern - auszubilden. 23 Nachwuchspiloten wurden ausgewählt, um am 2. Februar in Bremen/Deutschland den theoretischen Teil der Ausbildung zu beginnen. Erste Trainingsflüge starten im August in Goodyear/Arizona (USA). 24 weitere Teilnehmer wurden für den Aprilkurs im Lufthansa-Trainingszentrum ausgewählt. Für den August-Kurs 2017 bzw. weitere Kurse im Jahr 2018 würden noch Schülerinnen und Schüler gesucht, schrieb die AUA heute. Zur Zeit fliegen für die AUA rund 1.100 Pilotinnen und Piloten. Für heuer sucht sie rund mehr als hundert weitere.