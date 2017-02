102.55 -1.3% Hoch:

Tief: 103.85 0%

102.4 -1.4% Agrana Datum/Zeit: 03.02.2017 10:38

Quelle: APA

Agrana - Goldman Sachs reduziert Kursziel von 114,38 auf 110,00 Euro

Anlageempfehlung "Neutral" bestätigt - Kapitalerhöhung vernachlässigbar



Die Wertpapierexperten von Goldman Sachs senken in einer neuen Studie das Kursziel der Agrana-Aktien von 114,38 auf 110,00 Euro. Die Anlageempfehlung "Neutral" für die Titel des Zuckerherstellers behält das Analystenteam um John Ennis bei.

Die Agrana hatte in der Nacht auf Mittwoch 1,32 Millionen neue und 500.000 bestehende Agrana-Aktien aus dem Direktbestand der Südzucker AG platziert und damit die erste Tranche einer Kapitalerhöhung abgeschlossen. In der Kurzanalyse gehen die Experten auf diese 10:1-Kapitalerhöhung insofern ein, dass diese als nicht "substanziell" betrachtet und sich demnach nicht auf das Rating der Papiere niederschlagen werde. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Agrana-Analysten 7,73 Euro für 2016/17, sowie 10,44 bzw. 11,16 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,00 Euro für die kommenden drei Geschäftsperioden. Am Freitagvormittag notierten die Agrana-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,11 Prozent bei 102,70 Euro. Analysierendes Institut Goldman Sachs Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.) (Schluss) sto/mad ISIN AT0000603709 WEB http://www.agrana.com

Intraday Kurse



Chart Übersicht



technischer Chart



Dividenden

Unternehmensprofil

www.agrana.com