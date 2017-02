39.77 -1.6% Hoch:

Tief: 40.43 0%

39.52 -2.3% voestalpine Datum/Zeit: 03.02.2017 10:13

Quelle: APA

voestalpine - Goldman Sachs hebt Kursziel von 34 auf 40 Euro

Anlagevotum "Neutral" bestätigt



Die Wertpapierexperten von Goldman Sachs sind in einer ihrer Branchenstudien auf die Wertpapiere des heimischen Stahlproduzenten voestalpine eingegangen. Das Team um Eugene King legt darin das neue Kursziel mit 40,00 Euro fest, nach bisher 34,00 Euro. Das Anlagevotum wird mit "Neutral" bestätigt.

Am Freitag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,41 Prozent bei 39,86 Euro. Analysierendes Institut Goldman Sachs Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.) (Schluss) sto ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

