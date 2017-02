Allgemeines Datum/Zeit: 02.02.2017 17:51

Quelle: APA

ATV-Verkauf an ProSiebenSat.1 - BWB puncto Freigabe "zuversichtlich"

BWB-Chef Thanner: "Mit geeigneten Auflagen" - Zusammenschlussanmeldung soll nächste Woche erfolgen



Ein Verkauf des Privatsenders ATV an die deutsche ProSiebenSat.1-Gruppe, zu der auch der österreichische Sender Puls 4 gehört, ist möglich. "Ich bin zuversichtlich, dass der Zusammenschluss mit Ablauf der Frist (Phase I) mit geeigneten Auflagen freigegeben werden kann", erklärte der Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Theodor Thanner, am Donnerstagabend in einer Aussendung.

"Die vorgeschlagenen Auflagen der Zusammenschlusswerber erscheinen geeignet, die wettbewerbsrechtlichen Probleme und die Themen zur Medienvielfalt zu lösen", heißt es in der Mitteilung weiter. Allerdings: "Eine einfache Freigabe des Zusammenschlusses ist nicht möglich da ProSiebenSat.1PULS4 erhöhte Marktanteile aufweist." Die BWB bestätigte auch, dass gemeinsam mit dem Bundeskartellanwalt und der Medienbehörde KommAustria "umfangreiche Pränotifikationsgespräche" mit dem deutschen Fernsehkonzern gelaufen sind. Diese wurden nun beendet. Es wird erwartet, dass die formale Zusammenschlussmeldung nächste Woche erfolgt und wenige Tage später die Auflagen veröffentlicht werden.