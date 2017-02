103.85 -1.7% Hoch:

Tief: 106.65 +0.9%

103.35 -2.3% Agrana Datum/Zeit: 02.02.2017 16:11

Quelle: APA

Agrana - RCB bestätigen Votum mit "Buy" nach Kapitalerhöhung

Kursziel bleibt bei 136,0 Euro



Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der Agrana nach der am Mittwoch zum Großteil abgeschlossenen Kapitalerhöhung des Zucker-, Frucht- und Stärkekonzerns bestätigt. Das erst Mitte Jänner angehobene Kursziel belassen sie ebenfalls bei 136,0 Euro.

Die Agrana hat in der Nacht auf Mittwoch 1,32 Millionen neue und 500.000 bestehende Agrana-Aktien aus dem Direktbestand der Südzucker AG platziert und damit die erste Tranche der Kapitalerhöhung abgeschlossen. Durch die Platzierung stieg der Streubesitz von 7,3 auf 18,4 Prozent. Der RCB-Analyst Christian Bader bewertet die Kapitalerhöhung positiv. Die Transaktion ebnet dem Unternehmen den Weg für weiteres Wachstum und eine verbesserte Handelsliquidität der Aktien. Aufwärtspotenzial für die Aktie könne daneben der beabsichtigte Zukauf des serbischen Zuckerproduzenten Sunoko bringen. Beim Gewinn je Aktie erwartet die RCB 7,88 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2016/17. Im Folgejahr 2017/18 soll er auf 8,85 Euro steigen, für 2018/19 rechnet der Analyst mit Einem Gewinn von 8,88 Euro je Titel. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,00 Euro für 2016/17 sowie auf jeweils 4,50 Euro für die Jahre 2017/18 und 2018/19. Am Donnerstag notierten die Aktien der Agrana an der Wiener Börse um 1,69 Prozent leichter bei 104,45 Euro. Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.) (Schluss) bel/mik ISIN AT0000603709 WEB http://www.agrana.com

