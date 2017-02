33.44 +0.6% Hoch:

Tief: 33.65 +1.2%

33.02 -0.7% OMV Datum/Zeit: 02.02.2017 15:43

Quelle: APA

OMV kauft in Libyen zu, Produktion steigt heuer auf 10.000 Fass/Tag

Durch die Aufstockung der Beteiligungen könnte die Produktion in Libyen langfristig auf 50.000 Fass/Tag steigen



Die OMV hat ihre Anteile an vier Ölfeldern im libyschen Sirte-Becken erhöht und will ihre Ölproduktion in Libyen heuer auf durchschnittlich 10.000 Fass pro Tag steigern. Wenn sich die Sicherheitslage in Libyen weiter verbessert, bestehe durch den Zukauf die Chance, die Produktion in Libyen auf 50.000 Fass/Tag zu steigern, teilte die OMV am Donnerstag mit.

Konkret hat die OMV ihre Anteile an vier "Exploration and Production Sharing Agreements" (EPSA) im Sirte-Becken erhöht und hält nun 100 Prozent der für ausländische Investoren vorgesehenen Second Party Beteiligung an den Blöcken C103, NC29/74, C102 und an Nafoora Augila. Mehrheitseigentümer bleibt die staatliche libysche Ölgesellschaft NOC mit einer Beteiligung von 88 bis 90 Prozent. Der Kaufpreis wird nicht bekanntgegeben. In den besten Zeiten hatte die OMV in Libyen durchschnittlich rund 30.000 Fass Öl pro Tag gefördert, also etwa ein Zehntel der OMV-Gesamtproduktion. (Schluss) ivn/sp ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

