39.35 -1.9% Hoch:

Tief: 40.04 -0.2%

39.35 -1.9% Porr Stamm Datum/Zeit: 02.02.2017 15:04

Quelle: APA

Porr holt sich mit Hybridanleihe 125 Mio. Euro für Zukäufe

Kupon mit 5,5 Prozent festgelegt



Der börsennotierte Baukonzern Porr hat eine nachrangige Hybridanleihe mit einem Volumen von 125 Mio. Euro bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Die Emission sei deutlich überzeichnet gewesen, teilte Porr am Donnerstag mit. Aufgrund der hohen Nachfrage sei der Kupon am unteren Ende des Preisbandes bei 5,5 Prozent festgelegt worden.

Die neue Anleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch den Emittenten nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Mit dem Emissionserlös will die Porr vor allem kleinere und mittlere Unternehmensübernahmen finanzieren. (Schluss) ivn/ggr ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

