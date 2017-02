39.35 -1.9% Hoch:

Tief: 40.04 -0.2%

39.35 -1.9% Porr Stamm Datum/Zeit: 02.02.2017 11:42

Quelle: APA

Murkraftwerk: Verhandlungen mit Porr über Projekt-Einstieg

Baufirma hat Interesse an Beteiligung - Verbund bestätigt Verhandlungen vergangene Woche - Wien Energie ebenfalls noch im Gespräch



Die Porr könnte beim Murkraftwerk in Graz als Investor einsteigen. Die Baufirma bestätigte am Donnerstag Verhandlungen mit der Energie Steiermark. Bereits im Dezember hatte es hinter vorgehaltener Hand Gerüchte über einen möglichen Einstieg der Porr gegeben. Der Verbund hatte eine Wiederaufnahme der Beteiligungs-Gespräche erst vergangene Woche bestätigt.

Konzern-Sprecherin Sandra Bauer bat um Verständnis, dass Details zu den Verhandlungen noch nicht bekannt gegeben werden. Sie unterstrich aber die Aussage von Ludwig Steinbauer, Geschäftsführer der Porr Beteiligungen und Management GmbH, in der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe), wonach man an einem Investment interessiert sei und "ernsthafte und konkrete Gespräche" führe. Neben dem Verbund und der Porr ist auch die Wien Energie immer noch als möglicher Kandidat für einen Einstieg in das Projekt im Gespräch. (Schluss) kor/ivn ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

