RCB erhöht Votum für SBO-Aktien von "Hold" auf "Buy"

Kursziel bleibt bei 85,0 Euro



Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von "Hold" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel blieb bei 85,0 Euro.

Der RCB-Analyst Oleg Galbur hält an seinen Prognosen für den Ölfeldausrüster und in Folge am aktuellen Kursziel fest. Da der SBO-Aktienkurs jedoch nach seinem jüngst erreichten Hoch bei 78,0 Euro wieder um mehr als 10 Prozent nach unten korrigiert hat, ergibt sich aus dem derzeitigen Kursziel ein Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent. Daher hat der Experte nun eine Kaufempfehlung für die Papiere ausgesprochen. Beim Ergebnis je Aktie rechnen der RCB-Analyst für 2016 mit einem Verlust von 2,09 Euro. Im Folgejahre rechnet er mit einem Minus je Anteilsschein von 0,87 Euro. 2018 wird dagegen wieder ein Gewinn von 0,79 Euro je Aktie erwartet. Die Dividendenschätzungen je Anteilsschein belaufen sich auf jeweils 0,50 Euro für die Jahre 2016 und 2017, sowie auf 1,00 Euro für 2018. Zum Vergleich: Die SBO-Aktie notierte am Donnerstagvormittag an der Wiener Börse bei minus 0,26 Prozent auf 72,00 Euro. Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank (RCB) Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.) (Schluss) bel ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.co.at

www.sbo.co.at