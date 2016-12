33.31 -2.6% Hoch:

Tief: 34 -0.6%

33.18 -3.1% Strabag Datum/Zeit: 22.12.2016 12:22

Quelle: APA

Strabag erhielt 40-Millionen-Euro-Auftrag in Ungarn

Stadion in Szekesfehervar wird umgebaut - Fertigstellung Ende 2017 geplant - Abbrucharbeiten bereits abgeschlossen



Österreichs größter Baukonzern Strabag baut in Ungarn ein Stadion um. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf rund 40 Mio. Euro, teilte das Unternehmen heute, Donnerstag, mit. Auftraggeber ist die Stadtverwaltung von Szekesfehervar. Die Abbrucharbeiten habe die Strabag bereits Mitte des heurigen Jahres abgeschlossen.

Die Fertigstellung des Stadions Sosto ist bis Ende 2017 geplant. Ab dann soll es der UEFA-Kategorie 4 entsprechen und mehr als 14.000 Personen Platz bieten. (Schluss) kre/phs ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

