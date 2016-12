Allgemeines Datum/Zeit: 21.12.2016 21:08

Jährliches Wachstum der Arbeitskosten im Euroraum auf 1,5% gestiegen

Anstieg in der EU28 auf 1,9%



Die Arbeitskosten pro Stunde sind im dritten Quartal 2016 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal im Euroraum (ER19) um 1,5% und in der EU28 um 1,9% gestiegen. Im zweiten Quartal 2016 hatten die Arbeitskosten pro Stunde im Euroraum (ER19) um 1,0% und in der EU28 um 1,4% zugenommen. Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.



Die beiden Hauptkomponenten der Arbeitskosten sind Löhne und Gehälter sowie Lohnnebenkosten. Im Euroraum stiegen die Löhne und Gehälter pro Stunde im dritten Quartal 2016 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 1,6% und die Lohnnebenkosten um 1,2%. Im zweiten Quartal 2016 hatten die jährlichen Veränderungen +0,9% bzw. +1,5% betragen. In der EU28 stiegen die Löhne und Gehälter pro Stunde im dritten Quartal 2016 um 2,0% und die Lohnnebenkosten um 1,5%. Im zweiten Quartal 2016 hatten die jährlichen Veränderungen für Löhne und Gehälter +1,4% und für Lohnnebenkosten +1,7% betragen.





