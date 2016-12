Allgemeines Datum/Zeit: 21.12.2016 21:04

Quelle: Eurostat

28,7% des BIP der EU für Sozialschutz ausgegeben

Höchste Anteile in Frankreich und Dänemark



Seit dem Jahr 2011 sind die Sozialschutzausgaben in der Europäischen Union (EU) leicht gestiegen, von 28,3% des BIP im Jahr 2011 auf 28,7% im Jahr 2014, laut Daten von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. Im Jahr 2014 waren die zwei Hauptfinanzierungsquellen für den Sozialschutz auf EU-Ebene staatliche Zuweisungen aus Steuereinnahmen, die 40% der Gesamteinnahmen ausmachten, und Sozialbeiträge, mit einem Beitrag von 54%.



Der EU-Durchschnitt verbarg auch weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Ausgaben für den Sozialschutz in Höhe von 30% oder mehr des BIP verzeichneten im Jahr 2014 Frankreich (34,3%), Dänemark (33,5%), Finnland (31,9%), die Niederlande (30,9%), Belgien (30,3%), Österreich und Italien (je 30,0%). Ausgaben von unter 20% fanden sich hingegen in Lettland (14,5%), Litauen (14,7%), Rumänien (14,8%), Estland (15,1%), Bulgarien und der Slowakei (je 18,5%), Malta und Polen (je 19,0%), der Tschechischen Republik (19,7%) und Ungarn (19,9%).



Diese Ungleichheiten spiegeln Unterschiede in den Lebensstandards wider. Sie sind jedoch auch ein Zeichen für die Vielfalt der nationalen Sozialschutzsysteme sowie der speziellen demografischen, wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Strukturen jedes Mitgliedstaates.





Hinweis: © European Communities, 1995-2009 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/